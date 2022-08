Premium Het beste van De Telegraaf

Braziliaan lijkt eerste Eredivisie-speler die 100 miljoen-barrière slecht Antony viert al ingetogen feestje

Door Mike Verweij

AMSTERDAM - Antony had al een etentje bij zijn favoriete restaurant Mr. Porter in de Amsterdamse Spuistraat geboekt en arriveerde zondagavond in zijn bolide van de club voor de deur, maar op het moment dat hij de pers al voor de deur zag staan maakte hij zich gauw uit de voeten. Dan maar een diner ter afsluiting van zijn Ajax-periode in eigen huis, want zolang de deal tussen hem en Manchester United én Ajax nog niet wereldkundig is gemaakt blijft hij nog heel even uit de schijnwerpers.