Jermaine Wattimena kansloos onderuit op WK darts

Koltsov begon overdonderend en gooide in de eerste leg direct een 130 finish. Daarmee zette hij de toon voor de hele eerste set, waarin Wattimena er niet aan te pas kwam. De Rus begon zich zodoende steeds lekker te voelen en bespeelde het niet heel fanatiek aanwezige publiek.

Het lukte Wattimena nimmer om in zijn ritme te komen en binnen no-time keek hij tegen een 2-0 achterstand in sets aan. In de derde set leek het ook snel over en uit, maar doordat Koltsov ook wat foutjes maakte, keerde de Nederlander in de derde set terug van 2-0 tot 2-2. Echter maakte Wattimena in de beslissende leg zelf weer de nodige fouten. Nadat Koltsov even een pauze inlaste om zijn focus te hervinden, wierp hij wel met scherp en stuurde hij Wattimena zonder setwinst naar huis.

Vorig jaar wist Wattimena op het WK nog door te dringen tot de derde ronde. Koltsov treft in de volgende ronde overigens weer een Nederlander. Dan staat hij tegenover Dirk van Duijvenbode.