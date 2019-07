Zidane is duidelijk: ’Beter dat Bale snel vertrekt bij Real Madrid’

„Hij is niet geselecteerd, omdat de club bezig is met zijn vertrek. Hij speelde dus niet, omdat hij dicht bij een transfer is”, verklaarde Zidane de afwezigheid van Bale. „We hopen dat hij snel weggaat, dat is beter voor iedereen. Het is niets persoonlijks. Ik heb niets tegen hem, maar we moeten veranderingen doorvoeren.” Zidane verwacht dat Bale binnen uiterlijk 48 uur afscheid neemt van Real Madrid. „Het zou het beste zijn als hij morgen vertrekt.”

Bale aanschouwde het oefenduel in Houston vanaf de tribunes en zat in de buurt van Real-president Florentino Perez. De Madrilenen verloren met 1-3 van Bayern München en oogde vooral defensief zwak. Bij de Koninklijke maakte Eden Hazard, die overkwam van Chelsea, zijn debuut. Hazard werd in de eerste helft door Zidane samen met Karim Benzema en Marco Asensio in de voorhoede geposteerd.

100 miljoen euro

Real Madrid tastte in 2013 diep in de buidel voor Bale. Er werd liefst 100 miljoen euro op tafel gelegd voor de toenmalige sterspeler van Tottenham Hotspur. De international van Wales was in zijn Madrileense periode tweemaal echt belangrijk en dat was in de Champions League-finales van 2014 en 2018, waarin hij tegen respectievelijk Atlético Madrid en Liverpool één en twee keer scoorde. Overigens betaalden de Spanjaarden dit keer ook weer 100 miljoen euro voor Hazard.

Overigens gaf Bale zelf via sociale media nog wel een statement af door een filmpje te posten, waarop te zien is dat hij tijdens de training van Real Madrid twee scoort. De laatste dagen gaan er al geruchten dat de 30-jarige aanvaller voor een terugkeer naar Tottenham Hotspur staat.