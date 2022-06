Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: Goede schwung onder Van Gaal

Wim Kieft

Alle internationals zijn ongetwijfeld blij dat het lange en zware voetbalseizoen erop zit. Behalve bondscoach Louis van Gaal dan. Die zie je overal nog verschijnen na de laatste interland dinsdag tegen Wales. Is het niet ergens op televisie dan wel bij de opening in Zeist van het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Overal vertelt hij dan even aan iedereen die het maar wil horen hoe de wereld in elkaar steekt. Louis zit zeker niet om zijn mening verlegen, maar het ligt voor de hand dat daar zeker niet iedereen in is geïnteresseerd. Van Gaal moet als bondscoach toch vooral overal gaan zitten om over voetbal te praten. Daar heeft hij veel verstand van en daarover praat Van Gaal tenminste geen onzin.