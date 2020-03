Nouri gaf Frenkie de Jong ’signaal’ om voor FC Barcelona te kiezen

De Jong vertelde aan presentator Matthijs van Nieuwkerk hoe hij Nouri bezocht in het verzorgingstehuis, waar het door een hartstilstand getroffen talent toen nog lag. „Ik was op dat moment nog aan het twijfelen waar ik heen moest gaan. Toen zijn moeder FC Barcelona opnoemde, gaf Appie een signaal dat hij het daar mee instemde. Hij deed zijn wenkbrauw omhoog. Dat was een heel mooi moment”, aldus De Jong, die uiteindelijk ook voor Barça koos.

Keuze voor Ajax

Nouri had er enkele jaren eerder ook al (mede) voor gezorgd dat De Jong naar Ajax kwam. „Ik had besloten dat ik weg wilde bij Willem II en PSV en Ajax hadden interesse”, zo vertelde de Oranje-international hoe dat in zijn werk ging.

„Tijdens een toernooi met Oranje Onder-19 in Griekenland heeft Appie veel op me ingepraat. Hij vertelde dat ik naar Ajax moest komen. ’Wat ga je bij PSV doen? Kom gewoon naar Ajax. Dat wordt mooi’, zei hij. PSV meldde zich eerder en lag voor, maar uiteindelijk voelde Ajax beter. Ik had het gevoel dat ik daar eerder in het eerste kon komen.”

Debuut

Uiteindelijk maakten Nouri en De Jong op 21 september 2016 in het bekerduel met Willem II (5-1) tegelijkertijd hun debuut in de hoofdmacht van Ajax. Ook Matthijs de Ligt speelde die avond zijn eerste minuten in het eerste elftal van de Amsterdammers. Nouri en De Ligt fleurden hun entree in Ajax 1 allebei op met een doelpunt.

Ook Donny van de Beek (links) schoof aan bij Matthijs van Nieuwkerk. Ⓒ BNNVARA/NPO

Donny van de Beek

Ook goede vriend Donny van de Beek was aanwezig in de studio. De Ajax-middenvelder had niets liever gewild dan samen met ’Appie’ schitteren in de Johan Cruijff ArenA.

,,Hij had iets speciaals. Hij had een goede techniek, maar dacht in zijn hoofd ook altijd een stapje verder. Hij deed vaak dingen waarvan je dacht: hoe kom je daarbij? Ik stond soms te lachen in het veld. Je had plezier als je met hem samenspeelde. Hoe wij nu spelen bij Ajax, daartussen had hij zeker niet misstaan. In mijn ogen had Appie de kwaliteiten om de top te halen. Dat heb ik altijd gezegd, helaas zullen we er nooit achter komen.”