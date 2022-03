UFC-vechter Jorge Masvidal valt rivaal aan op straat en slaat hem tand uit mond

Masvidal en Covington stonden eerder deze maand tegenover elkaar in de octagon. Laatstgenoemde was een klasse apart en trakteerde zijn opponent op een kansloze nederlaag. De twee waren vroeger goede vrienden en teamgenoten, maar kunnen elkaars bloed inmiddels wel drinken. In aanloop naar de partij was al sprake van een felle verbale oorlog. Masvidal zou zijn overgaan tot een aanval op straat, omdat Covington kwaad sprak over zijn kinderen.

„Het is klote dat ik heb verloren, vooral omdat deze idioot over mijn kids heeft gesproken”, verklaarde Masvidal direct na het gevecht al tijdens de persconferentie. „Als ik hem op straat tegen kom, ga ik proberen om zijn kaak te breken.”

Covington had maandagavond gegeten in een steakhouse, toen hij bij het verlaten van het restaurant twee keer hard in zijn gezicht werd geslagen. Daarbij brak een van zijn tanden af. Masvidal plaatste niet veel later een video op Instagram waarin hij zei: ,,Ik noem dit de toon-je-gezicht-challenge. Als je veel praat, moet je het waarmaken. Zo doen wij dat hier.”

De politie heeft inmiddels een onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk of Covington aangifte wil doen en of de UFC nadenkt over sancties. Weltergewicht-kampioen Kamaru Usman, die zowel Covington als Masvidal versloeg, heeft in ieder geval al vol afgrijzen gereageerd op het voorval. „Dit is niet hoe wij ons horen te gedragen als UFC-vechters.”

Achtertuingevechten

De 37-jarige Masvidal groeide op in de straten van Miami en vocht zich via illegale achtertuingevechten op tot de UFC. In 2019 won de rauwdouwer met Peruviaans-Cubaanse roots de officieuze Baddest Motherfucker-titel, die speciaal in het leven was geroepen voor zijn partij tegen Nate Diaz, een vechter uit de wijk Compton in Los Angeles, die bekendstaat om zijn armoede en gangsters.

Heethoofd

Covington staat bekend om zijn grootspraak. De Amerikaan met de bijnaam Chaos besloot enkele jaren geleden om zich verbaal grover te uiten, omdat hij door de UFC steeds over het hoofd werd gezien en zelfs op het punt stond om ontslagen te worden. Sinds hij zich opstelt als een heethoofd (en daarbij geregeld de grens opzoekt of overschrijdt) is hij uitgegroeid tot een van de bekendste vechters van dit moment.