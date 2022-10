Premium Het beste van De Telegraaf

’Vergeten wat er deze zomer is gebeurd?’ Alfred Schreuder: ’Misschien hebben we iedereen wel zand in de ogen gestrooid’

Door Mike Verweij

NAPELS - De reactie van Alfred Schreuder na de nieuwe kansloze nederlaag tegen Napoli (4-2) was begrijpelijk en dus voorspelbaar. De trainer van Ajax legde de nadruk op de lichtpuntjes, die in het Stadio Diego Armando Maradona waren te ontwaren. „Als je het loskoppelt van het resultaat, denk ik dat we na de 1-6 van vorige week een goede reactie hebben gegeven. Er heeft een team op het veld gestaan dat dingen samen deed. Ik denk dat het een van onze betere wedstrijden van dit seizoen was. Je moet ook meenemen tegen welke tegenstander je speelt”, putte hij wel heel veel moed uit de Champions League-wedstrijd.