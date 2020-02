Mourinho maakt zich zorgen: ’Bergwijn was helemaal op’

„Wat mij betreft zou het nu al 1 juli zijn”, zei Mourinho, doelend op het einde van het seizoen. „We zitten in een lastige situatie, ik maak me zorgen over de rest van het seizoen. Maar we moeten doorvechten.”

Tottenham verloor woensdag voor eigen publiek het eerste duel met RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League (0-1). Voor de verliezend finalist van vorig seizoen dreigt uitschakeling, al houdt Mourinho hoop. „Het staat 1-0, niet 10-0. Het ligt nog helemaal open, zo simpel is het”, aldus de 57-jarige Portugees, die eind november de ontslagen Mauricio Pochettino opvolgde. Vorig seizoen verloren de Spurs in de halve finales thuis met 1-0 van Ajax, maar ze bereikten alsnog de eindstrijd door de return na een 2-0-achterstand met 3-2 te winnen.

Jose Mourinho schudt Leipzig-trainer Julian Nagelsmann de hand. Ⓒ EPA

„Ik ben trots op de spelers, maar deze situatie baart me wel zorgen”, aldus Mourinho. „Lucas Moura, Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso; ze waren allemaal helemaal op na de wedstrijd. Erik Lamela speelde de laatste 20 minuten zonder dat hij met de groep getraind had. We hebben echt een probleem. We zullen ons systeem moeten aanpassen aan de spelers die we nog over hebben. Als het om nog één wedstrijd zou gaan, zou ik zeggen: geen probleem. Maar we hebben nog heel wat duels in de FA Cup en Premier League te gaan. Ik kan iedereen wel verzekeren dat we in de return tegen Leipzig alles zullen geven.”