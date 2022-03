’UFC-ster Cain Velasquez in cel vanwege poging tot moord nadat dochter werd misbruikt’

Naar verluidt opende Velasquez maandag het vuur op een auto waarin minstens drie personen zaten. Het zou gaan om een vergeldingsactie. Vorig week werd bekend de minderjarige dochter van de gelauwerde MMA-vechter op een kinderdagverblijf seksueel was misbruikt, zo valt te lezen in meerdere Amerikaanse kranten.

De vermoedelijke dader, de 43-jarige Harry Eugene Goularte, zou nog wonen bij zijn moeder, die in haar eigen huis een kinderdagverblijf runt. Daar zou Goularte zich hebben vergrepen aan de dochter van Velasquez. De man werd vrijdag voorgeleid, waarna de rechter hem onder toezicht echter weer vrijliet.

Drie dagen later zocht Velasquez Goularte op, waarna de oud-vechter op de openbare weg het vuur opende op diens auto. De verdachte werd niet geraakt. Zijn stiefvader wel, al zou die niet in levensgevaar verkeren, meldt onder meer Mercury News.

Velasquez zit momenteel vast en heeft nog niet gereageerd op het incident. Woensdag wordt hij voorgeleid. Ook de familie van Goularte en diens advocaat hullen zich tot dusver in stilzwijgen. Volgens de politie worden ’het motief en de omstandigheden rondom het voorval nog onderzocht’.

Velasquez (17 gevechten, 14 zeges) stopte in 2019 als MMA-vechter. De Amerikaan met Mexicaanse roots kroonde zich tot twee keer toe tot kampioen van de UFC-zwaargewichtdivisie. Door blessures kwam hij in de laatste jaren voor zijn afscheid amper meer in actie. In zijn laatste wedstrijd verloor hij van Francis Ngannou, de huidige kampioen van de zwaargewichtklasse. Tegenwoordig is Velasquez actief als showworstelaar in de WWE .