PSV traint ontspannen richting cruciaal duel met Rangers FC

Er staat veel op het spel voor PSV, dat sinds 2018 niet meer actief is geweest in de Champions League, en met plaatsing gegarandeerd is van een minimum aan Europese inkomsten van 35 miljoen euro. Als het misgaat tegen Rangers FC, het eerste duel in Schotland eindigde in 2-2, stroomt de club door naar de groepsfase van de Europa League. Daar is zo’n 15 miljoen euro te verdienen, zodat PSV met een goed resultaat morgen tegen Rangers FC een plus schrijft van minimaal 20 miljoen euro.

Afwezig

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy kampt met zes afwezigen: Fredrik Oppegard, Richard Ledezma, Yorbe Vertessen, Mauro Junior, Noni Madueke en Olivier Boscagli. De wedstrijd in het Philips Stadion, die woensdagavond om 21.00 uur begint, staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. Het eerste duel eindigde vorige week op Ibrox in 2-2 door Schotse goals van Antonio Colak en Tom Lawrence na een blunder van PSV-doelman Walter Benitez. Namens PSV troffen Ibrahim Sangaré en Armando Obispo doel.

PSV werkt ontspannen toe naar de cruciale wedstrijd tegen Rangers FC. Ⓒ ANP