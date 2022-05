Premium Het beste van De Telegraaf

’Helden voor het leven’ Stefano Denswil geniet van totale gekte in Trabzon na eerste Turkse landstitel in 38 jaar

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

De spelers van Trabzonspor vieren de titel. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Stefano Denswil (28) weet na zijn kampioenschappen bij Ajax en Club Brugge wat feesten is. Maar wat de Nederlander bij Trabzonspor meemaakte, overtrof alle verwachtingen. ,,Dat was genieten geblazen”, zegt de verdediger. ,,In het stadion en de stad was sprake van een totale gekte. Mensen lagen huilend op straat en toonden hun dankbaarheid voor het feit dat we de club na 38 jaar weer kampioen hadden gemaakt. Voor hen zijn we helden voor het leven.”