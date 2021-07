Engeland sloopt Oekraïne en ligt op koers voor EK-finale op eigen Wembley

Voor de spelers van Nederland moet het pijnlijk zijn geweest om de ploeg van Andrej Shevchenko weggevaagd te zien worden door Harry Kane en zijn kornuiten in het Olympisch stadion van Rome. Oranje rekende in de groepsfase af met de Oekraïners maar strandde al bij de eerste horde in de knock-outs.

De mannen van Shevchenko hadden natuurlijk geen schijn van kans. Met een uiterste krachtinspanning lukte het in de achtste finale nog om tien Zweden fijn te stampen tot een pak gebroken knackebröd, maar daarbij liepen de Oekraïners zelf zoveel deuken en spierscheuringen op dat de helft niet meer fit was voor de kwartfinale.

‘Pak slaag’

Zwaargewichtbokser Tyson Fury wreef het er nog even stevig in bij de Oekraïners. ,,Zo’n pak slaag voor Oekraïne heb ik sinds 28 november 2015 niet meer gezien’’, liet Fury via zijn social media al weten voordat het eindsignaal klonk. Hij doelde natuurlijk op zijn sensationele overwinning op Oekraïne’s zwaargewicht en wereldkampioen Vladimir Klitschko voor 55.000 wilde fans in Düsseldorf.

De fans in Rome, vooral bestaand uit duizenden expats die in Italië en omringende landen wonen, hadden de schmink nog maar net op de wangen aangebracht toen Harry Kane als een zegevierende, Romeinse gladiator mocht rondrennen. Het eerste slimme balletje van Raheem Sterling plaatste hem oog in oog met de keeper: 1-0.

Harry Kane zet Engeland op 1-0. Ⓒ HH/ANP

Diezelfde Kane, de eerder in het toernooi zwaar bekritiseerde aanvoerder en centrumspits, was na de pauze wéér zo rap uit de startblokken. In de 50e minuut prikte hij zijn tweede goal en de 3-0 voor Engeland binnen. Een paar minuten eerder deed Harry Maguire hetzelfde bij een vrije trap van Luke Shaw (2-0) en na Kane kopte ook Jordan Henderson nog raak (4-0).

Ploeg vernederd

Binnen een uur leek het op een veegpartij, waarbij Shevchenko langs de kant dapper bleef coachen en er niet voor koos om met zijn hoofd tussen de handen in de dug-out plaats te nemen. Maar de steraanvaller van weleer, die voor AC Milan bijna 130 goals maakte in de Serie A en Stadio Olimpico in Rome op z’n duimpje kende, wist dat zijn ploeg werd vernederd.

Gareth Southgate trekt volledig zijn eigen plan als bondscoach van Engeland en (voorlopig) met succes. Ⓒ HH/ANP

Gareth Southgate bezorgt de Engelse fans niet het meest sprankelende en spannendste voetbal dat iedereen voor ogen heeft, maar hij heeft wel een effectief team staan. Na vijf EK-wedstrijden heeft zijn elftal nog geen goal hoeven incasseren, heeft afgerekend met Duitsland en is op koers om voor het eerst sinds 1966 een finaleplek in het eigen Wembley-stadion te bemachtigen.

De man die zelf jarenlang in het hart van de verdediging speelde voor zijn land is vooral een pragmatische coach. Hij past zijn opstelling aan op de meest onverwachte momenten, trekt zich niets aan van de duizend en één opinies die hem in Engelse media worden opgedrongen en gaat onverstoorbaar zijn gang.

De Engelse fans kunnen hun geluk niet op. Ⓒ HH/ANP

Iedereen euforisch

Tegelijkertijd beseft hij maar al te goed hoe dun het lijntje is tussen succes en ‘failure’, zoals de Engelsen het noemen. ,,Engeland-Duitsland was een wedstrijd waarbij iedereen euforisch was en op het puntje van zijn stoel zat. Maar als ik die partij tegen de Duitsers had verloren, was ik klaar geweest’’, zei Southgate. Euforisch zijn 50 miljoen Engelsen nu weer.

Voor Oekraïne was het de eerste kwartfinale in de historie op een EK. De enige keer dat het land een kwartfinale speelde was in 2006 tijdens het WK, toen Italië een makkelijke 3-0 zege boekte en uiteindelijk wereldkampioen werd. Shevchenko weet dat hij het maximale heeft gepresteerd met zijn mannen. Het was in elk geval meer dan wat Oranje presteerde…