Seizoen voorbij voor Ajax-verdedigster Liza van der Most

De Amsterdamse club meldt nog niet precies te weten hoe lang de Oranje-international uit de roulatie is. Wel is duidelijk dat ze dit seizoen niet meer in actie komt.

Van der Most is de speelster met de meeste duels voor de Ajax-vrouwen achter haar naam. Daarnaast kwam de 26-jarige verdedigster vijftien keer voor Oranje uit. Ze behoorde tot de selectie die vorig jaar als tweede eindigde op het WK in Frankrijk.