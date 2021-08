Premium Het beste van De Telegraaf

’Als zelfs je familie wordt bedreigd, dan is de limiet wel bereikt’ Weggepeste ’terror-trainer’ Peter Hyballa zien ze nooit meer in Esbjerg

ESBJERG - Na slechts zeven weken is er alweer een einde gekomen aan het veelbesproken dienstverband van Peter Hyballa bij het Deense Esbjerg. Een dag na het aantreden van Rafael van der Vaart als assistent-trainer houdt de voormalige trainer van NEC en NAC Breda het voor gezien in Denemarken. De afgelopen weken zorgde de flamboyante trainer voor veel commotie in Esbjerg en kreeg hij door de Deense pers het predicaat terror-trainer opgeplakt.