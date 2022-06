Rosmalen: stunt Van Rijthoven, Griekspoor onderuit, Middelkoop en Haase dubbelen verder

De één jaar jongere Fritz, die als derde geplaatst was, won dit jaar nog het masterstoernooi van Indian Wells.

Van Rijthoven benutte na 2 uur en 18 minuten zijn tweede matchpoint met een harde return, die maar net binnen de lijnen belandde. Even daarvoor had Van Rijthoven een wedstrijdpunt verspeeld in een van de langste slagenwisselingen op Court 1.

De met een wildcard toegelaten Van Rijthoven, die liefst achttien aces sloeg en maar één keer werd gebroken, had voor deze week nog nooit een wedstrijd gewonnen op ATP-niveau. De Nederlander speelt vrijdag in de kwartfinale tegen de Fransman Hugo Gaston, die de Amerikaan Jenson Broosky in drie sets versloeg.

Het duel tussen Van Rijthoven en Fritz zou eigenlijk woensdag worden gespeeld, maar werd uitgesteld vanwege regen. Van Rijthoven is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel in Rosmalen. Hij wordt gecoacht door oud-prof Igor Sijsling.

Van Rijthoven kon zijn stunt nog maar moeilijk geloven, zei hij bij Ziggo Sport. „Misschien straks bij het eten. Hier droom je nog niet eens van.” Volgens hem maakte hij door zijn goede service op het gras in Rosmalen al een goede kans om de sets lang spannend te houden. „Op gras kun je veel doen als je goed serveert. Dan kom je al gauw in de tiebreak of aan het einde van de set en gaat het eigenlijk maar om een paar puntjes.”

Griekspoor redt het net niet tegen Auger-Aliassime

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen verloren van de Canadees Félix Auger-Aliassime. De nummer 9 van de wereld was in twee sets te sterk (7-6 (2) 7-6 (5)) en plaatste zich zo voor de kwartfinales. Het duel was met een dag uitgesteld vanwege regen.

Griekspoor, de mondiale nummer 56 en de op één na beste tennisser van Nederland, serveerde goed en stond geen breaks toe. De 25-jarige Nederlander kreeg als enige twee breakpoints, in de tweede set, maar benutte die niet. Zo moest twee keer een tiebreak de beslissing brengen. Daarin bleek de Canadees de sterkste. Griekspoor besloot het duel na een uur en drie kwartier met een backhand in het net.

Griekspoor maakte op het centercourt slecht twee punten minder dan de als tweede geplaatste Canadees: 73 om 75. Auger-Aliassime noteerde dertien aces, Griekspoor slechts één.

Voor deze week had Griekspoor nog nooit een wedstrijd op gras gewonnen in een hoofdtoernooi op de ATP-tour. Hij gaat zich nu voorbereiden op het grastoernooi van Halle van volgende week.

De Fransman Adrian Mannarino, de winnaar van de laatste editie in 2019, schaarde zich bij de laatste acht met een 6-2 6-3-overwinning op de Australiër Alex de Minaur, die als vierde geplaatst was op het Autotron.

Medvedev na stroeve start naar laatste acht in Rosmalen

Daniil Medvedev heeft zich ondanks een stroeve start verzekerd van een plek in de kwartfinales van het grastoernooi van Rosmalen. De als eerste geplaatste Rus was met 7-5 6-4 te sterk voor de Fransman Gilles Simon.

De 26-jarige Medvedev, de nummer 2 van de wereld, maakte in de eerste set een 5-2-achterstand ongedaan. Hij overleefde bij 5-3 een setpunt en haalde niet veel later met een lovegame zelf de set binnen.

In de tweede set liep Medvedev snel uit op het volle centercourt van het Autotron. Na een uur en 52 minuten benutte hij echter pas zijn zevende matchpoint, met een backhand langs de lijn.

Medvedev doet voor de vierde keer mee in Rosmalen en voor het eerst sinds 2018. Vier jaar geleden verloor de Rus, die deze week onder neutrale vlag meedoet, al in de tweede ronde van de Spanjaard Fernando Verdasco.

Bij de laatste acht neemt Medvedev het vrijdag op tegen Ilja Ivasjka uit Belarus.

Hartono uitgeschakeld

Het is Arianne Hartono niet gelukt de kwartfinales van het grastennistoernooi van Rosmalen te bereiken. De als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus was in twee sets te sterk: 6-2 6-3.

Arianne Hartono in actie op de Libema Open in Rosmalen Ⓒ ANP/HH

De eerste set van het duel was op woensdag, waarna regenbuien verder spelen onmogelijk maakten. Na uren oponthoud werd besloten het duel naar donderdag te verplaatsen. Hartono was de enige overgebleven Nederlandse in het enkelspel bij de vrouwen.

In de tweede game van de tweede set verloor Hartono gelijk haar servicebeurt. De Nederlandse nummer 172 van de wereld niet meer terug wist te breken. De onder neutrale vlag spelende Sabalenka benutte haar eerste matchpoint.

Wel Nederlands succes dubbelspel

Hartono was de enige overgebleven Nederlandse bij de vrouwen. Arantxa Rus liet het toernooi in eigen land schieten, omdat ze deze week liever een toernooi op gravel speelt. Suzan Lamens verloor in de eerste ronde.

Lamens bereikte in het dubbelspel samen met Isabelle Haverlag donderdag wel de kwartfinales door Kaitlyn Christian en Giuliana Olmos te verslaan: 7-5 6-3.

Middelkoop en Haase winnen in dubbel van Griekspoor en Medvedev

Matwé Middelkoop en Robin Haase hebben op het Libéma Open, het grastennistoernooi in Rosmalen, in de openingsronde van het dubbelspel van Tallon Griekspoor en de Rus Daniil Medvedev gewonnen. Het werd 6-4 6-4 voor het Nederlandse koppel.

Griekspoor had samen met Medvedev, de nummer 2 van de wereld in het enkelspel, een wildcard in ontvangst genomen. Ze speelden voor het eerst samen.

Middelkoop en Haase wonnen in februari het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament, het grootste internationale tennistoernooi van Nederland.