Van Rijthoven stunt in Rosmalen, Griekspoor legt het nipt af tegen wereldtopper

Van Rijthoven, de mondiale nummer 205, won de laatste twee sets na de eerste te hebben verloren: 6-7 (9) 7-5 6-4. De 25-jarige Nederlander speelt in de kwartfinale tegen de Fransman Hugo Gaston.

Het duel tussen Van Rijthoven en Fritz zou eigenlijk woensdag worden gespeeld, maar werd uitgesteld vanwege regen. Fritz pakte pas in de tiebreak de eerste set, maar had in de twee volgende sets nog meer moeite met de Nederlander. Van Rijthoven benutte zijn tweede matchpoint. De 24-jarige Fritz won dit jaar nog het masterstoernooi van Indian Wells.

Griekspoor redt het net niet tegen Auger-Aliassime

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen verloren van de Canadees Felix Auger-Aliassime. De nummer 9 van de wereld was in twee sets te sterk (7-6 (2) 7-6 (5)) en plaatste zich zo voor de kwartfinale. Het duel was met een dag uitgesteld vanwege regen.

Griekspoor, de mondiale nummer 56 en de op één na beste tennisser van Nederland, serveerde goed en stond geen breaks toe. De 25-jarige Nederlander kreeg als enige twee breakpoints, in de tweede set, maar benutte die niet. Zo moest twee keer een tiebreak de beslissing brengen. Daarin bleek de Canadees de sterkste.

Jesper de Jong en Bart Stevens verloren in het dubbelspel van Hugo Nys en Edouard Roger-Vasselin (6-7 (5) 6-1 10-8) en plaatsten zich zo niet voor de kwartfinale.

Hartono redt het niet

Het is Arianne Hartono niet gelukt de kwartfinales van het grastennistoernooi van Rosmalen te bereiken. De als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus was in twee sets te sterk: 6-2 6-3.

Arianne Hartono in actie op de Libema Open in Rosmalen Ⓒ ANP/HH

De eerste set van het duel was op woensdag, waarna regenbuien verder spelen onmogelijk maakten. Na uren oponthoud werd besloten het duel naar donderdag te verplaatsen. Hartono was de enige overgebleven Nederlandse in het enkelspel bij de vrouwen.

In de tweede game van de tweede set verloor Hartono gelijk haar servicebeurt. De Nederlandse nummer 172 van de wereld niet meer terug wist te breken. De onder neutrale vlag spelende Sabalenka benutte haar eerste matchpoint.

Wel Nederlands succes dubbelspel

Hartono was de enige overgebleven Nederlandse bij de vrouwen. Arantxa Rus liet het toernooi in eigen land schieten, omdat ze deze week liever een toernooi op gravel speelt. Suzan Lamens verloor in de eerste ronde.

Lamens bereikte in het dubbelspel samen met Isabelle Haverlag donderdag wel de kwartfinales door Kaitlyn Christian en Giuliana Olmos te verslaan: 7-5 6-3.