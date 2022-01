Premium Het beste van De Telegraaf

’We zijn er klaar voor’ Zaalvoetbalgrootheid Jamal El Ghannouti (38) gelooft voor duel met Servië in ’Ziggo Droom’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Jamal El Ghannouti in actie tegen Portugal. Ⓒ HH/ANP

ZEIST - Het overleven van de groepsfase van het EK Futsal in eigen land moet de kroon vormen op zijn indrukwekkende carrière. Vanavond jaagt zaalvoetbalicoon Jamal El Ghannouti (38) samen met zijn Oranje-medespelers tegen Servië op een plek in de kwartfinale. De recordinternational, voor zovelen een lichtend voorbeeld, is dolblij dat er voor de eerste keer publiek op de tribunes zit.