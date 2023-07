Poels ziet droom uitkomen met etappezege in de Tour: ’En dat na alles wat er is gebeurd’

„Ik heb hier altijd van gedroomd en dat na alles wat er is gebeurd in de afgelopen vier weken”, refereerde hij aan het overlijden van ploeggenoot Gino Mäder na een val in de Ronde van Zwitserland.

Poels zei na afloop dat hij pas in de slotkilometer geloofde dat hij de etappezege op zak had. „Ik moest ervoor blijven vechten, want in het Nederlands zeggen we dat Wout van Aert echt geen pannenkoek is. Ik moest voluit blijven gaan.”

De wielrenner bedankte ook zijn team dat hem ondanks een mindere periode in de voorbereiding had meegenomen naar de Tour. „Ik werd ziek op de hoogtestage en moest daardoor het Critérium du Dauphiné overslaan. Ik ging naar de Ronde van Slovenië en dat ging gelukkig heel goed. De ploeg geloofde in me. Ploegleider Roman Kreuziger zei dat ik goed zou zijn aan het eind van de tweede week en in de derde week.”

Poels gaf toe dat dit een jongensdroom was, nadat hij in 2016 al de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam had geschreven. „Als jonge renner droom je van de Tour. Vroeger kwam ik toevallig met mijn ouders bij de Tour uit en heb ik nog zo’n petje opgevangen. Nu doe ik zelf mee, voor de tiende keer alweer, en win je een rit. Ik heb een monument gewonnen en nu een Tourrit. Mooier kan niet.”

’Deze klim ligt me wel’

De Limburger kende de slotklim nog goed. In 2016 was hij, toen nog rijdend voor Team Sky van kopman Chris Froome, ook heel goed in de etappe die eindigde in Saint-Gervais Mont-Blanc. „Ik mocht die dag voor eigen kansen gaan, maar toen viel Chris. Ik heb hem toen in de gele trui naar de finish geloodst. Deze klim ligt me wel.”

Voor Poels is het de eerste ritzege in de Tour. Hij heeft een etappezege in de Ronde van Spanje op zijn naam staan, maar kwam toen in 2011 als tweede over de finish op de Anglirú. De Spanjaard Juan José Cobo raakte die ritzege later kwijt. In deze Tourrit kwam Poels wel als eerste over de streep.