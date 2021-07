José Mourinho zet drones in bij trainingen AS Roma

The Special One, 58 jaar, gaat met zijn tijd mee. De Portugees wil met de drone-technologie zijn spelers onmiddellijk kunnen wijzen op de fouten die zij maken in de hoop dat ze die sneller kunnen en gaan verbeteren.

Op een filmpje van AS Roma die ze via twitter hebben verspreid worden eerst wat kleine schermen getoond en joysticks voordat de drone de lucht in wordt gestuurd. De camera zendt de beelden vervolgens vanuit vogelperspectief live uit naar een gigantisch scherm aan de zijkant van het trainingsveld.

De video eindigt met spelers van AS Roma die zich bij het scherm aan de zijkant van het veld verzamelen en blijkbaar alle fouten die ze maken in zich opnemen.

Mourinho werd in april ontslagen bij Tottenham Hotspur. Begin mei bereikte hij een akkoord over een contract tot medio 2024 bij AS Roma. De Italiaanse club eindigde in het afgelopen seizoen als zevende in de Serie A en wacht al dertien jaar op een prijs.