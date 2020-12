Ajax morst kostbare punten bij Willem II

De wedstrijd was koud en wel bezig of Ajax had zijn snelle voorsprong al te pakken. In de vierde minuut konden de Amsterdammers in een snelle tegenstoot via Klaas-Jan Huntelaar en Antony scoren. De spits legde af op de Braziliaan, die even aan moest leggen voor zijn linker. Daarmee schoof hij de bal onder de grabbelende Robbin Ruiter: 0-1.

Antony maakte de 1-0 al snel. Ⓒ ANP/HH

Enkele minuten later had Huntelaar zijn jubileumtreffer (250e) op het hoofd, maar zijn kopbal ging net over. In de 20e minuut moest André Onana voor het eerst optreden. Che Nunnely draaide rap weg bij de uitglijdende Daley Blind en kreeg hierdoor een vrije schietkans, maar de Kat uit Kameroen hield de inzet tegen.

Wakker schudden

De Tilburgers legden in deze fase iets meer strijd in de wedstrijd ten opzichte van het begin. Niet dat het tot grote kansen leidde, maar ze boden wel meer partij aan Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde steeds nonchalanter, waardoor ook Kwasi Okyere Wriedt een goede kans kreeg, maar Onana stond weer op zijn post. Ajax speelde erg plichtmatig in de eerste helft, vooral na de goal.

Wat zich al einde van de eerste helft afspeelde, gebeurde ook na rust meteen. Ajax moest wakker geschud worden en dat deed Wriedt. Evangelos Pavlidis speelde zijn kompaan voorin aan, die draaide vervolgens weg bij Perr Schuurs en schoot met links in de verre hoek achter Onana: 1-1.

Kwasi Okyere Wriedt viert zijn treffer Ⓒ ANP/HH

Matig veld

Ajax moest dus de duimschroeven aandraaien. In de 64e minuut raakte Dusan Tadic met een zwabberschot met rechts de paal. De ingevallen Quincy Promes leek in vrije positie de 2-2 aan te kunnen tekenen, maar hij kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Willem II probeerde te counteren, maar heel gevaarlijk werden ze ook niet echt.

Ajax kreeg de wedstrijd - op een overigens zeer moeizaam bespeelbaar veld - niet onder controle. Wel kroop het steeds meer richting het doel van Ruiter. Diezelfde sluitpost redde goed op een inzet van Antony vijf minuten voor tijd. Een minuut later mocht Blind opstomen en met een bekeken schot rolde de bal nét naast.

Dusan Tadic wordt omsingeld door Willem II-spelers. Ⓒ ANP/HH

Ook Huntelaar probeerde het met een subtiel tikje, maar weer kwam Ruiter goed uit. Inmiddels had hij zijn fout wel goedgemaakt. De schlemiel werd langzaam een held, zal ook zijn trainer Adri Koster gedacht hebben, die met een puntje tegen Ajax wel tevreden mocht zijn.