Feest in kleedkamer Juventus; scheerschuim voor Sarri, olie voor Ronaldo

In de kleedkamer werd een feestje gebouwd. Trainer Maurizio Sarri voor wie het zijn eerste landstitel was, kreeg een bus scheerschuim over zijn hoofd uitgespoten. Cristiano Ronaldo had tijd gevonden om zijn benen nog even te oliën voor de groepsfoto. Een impressie: