Roland Garros met een dak maar zonder tennis

Kiki Bertens, eerder op Roland Garros Ⓒ EPA

Het had zondag zo’n mooie dag kunnen zijn voor iedereen die van tennis houdt. Een zondag waarop zelfs een regenbui de pret niet had kunnen drukken. Integendeel. Op 24 mei 2020 zou het nieuwe dak boven het hoofdstadion van Roland Garros voor het eerst kunnen worden gebruikt. Maar het iconische graveltoernooi is uitgesteld en er wordt gevreesd voor afstel.