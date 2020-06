Opmerkelijke rol Van Wolfswinkel in bekerduel FC Basel

Basel won de wedstrijd in verlenging met 3-2. Van Wolfswinkel had in februari, nog voor de stop van het Zwitserse voetbal vanwege de uitbraak van het coronavirus, zijn rentree gemaakt na maanden afwezigheid. Hij moest daarna uit voorzorg weer een tijdje aan de kant blijven.

Bij een controle in het ziekenhuis bleek dat een deel van zijn hersenen iets langzamer wordt doorbloed. Dit gebeurt op de plek waar vorig jaar bij Van Wolfswinkel na een hersenschudding een aneurysma werd aangetroffen, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Daaraan is hij geopereerd.

De aanvaller werd in de 68e minuut van het duel tegen Lausanne in het veld gebracht. Basel stond toen nog met 2-0 voor. De thuisploeg kwam echter een kwartier voor tijd terug tot 2-2. Aan het einde van de eerste verlenging werd Van Wolfswinkel weer van het veld gehaald. Via een doelpunt van Silvan Widmer won Basel alsnog en plaatste het zich voor de halve finale van de beker.