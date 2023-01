Anish Giri dolblij na overwinning op Magnus Carlsen: ’Historisch moment’

,,Dit is een historisch moment, want ik heb hem slechts één keer eerder verslagen en toen was ik pas zestien. Die zege had destijds veel impact, maar deze zege is mooier. Ik heb in een eerlijk gevecht gewonnen door goed spel. Achteraf durf ik wel te zeggen dat ik briljante keuzes heb gemaakt in het begin van de partij”, aldus een gelukkige Giri. In 2011 wist hij de Noor ook te verslaan op het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee, maar daarna heeft hij dus heel lang niet kunnen winnen van de achtvoudig Tata Steel-winnaar.

,,Het was duidelijk dat dit vroeg of laat zou gebeuren”, lachte Giri na afloop. ,,Ik speelde de laatste keren erg slecht tegen hem, maar ik wist na die nederlagen dat er nu licht aan het einde van de tunnel kon komen. Doordat hij steeds van mij won, nam hij namelijk ook steeds meer risico. Vandaag speelde ik een hele goede wedstrijd”, aldus de beste Nederlandse schaker tegenover de organisatie.

Geheim plan

Giri voelde tijdens de partij dat Carlsen het moeilijk had. ,,Ik had mijn plan voor de wedstrijd al gemaakt en wist dat het goed of slecht kon uitpakken. Zijn zetten waren minder sterk dan ik van hem gewend ben. Dat gaf me zelfvertrouwen.” Wat zijn plan precies was? ,,Dat is een geheim, maar het pakte dus héél goed uit. Dit is een van de mooiste overwinningen uit mijn carrière.”

Jorden van Foreest, de tweede Nederlander in de elitegroep van veertien schakers, speelde zijn derde remise. De winnaar van Wijk aan Zee in 2021 deelde het punt met Dommaraju Gukesh.