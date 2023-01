Anish Giri stunt met zege op gigant Magnus Carlsen in Wijk aan Zee

Giri moest jaren wachten op een nieuwe zege op Carlsen in het klassieke schaken. De Nederlander wist in 2011 op 16-jarige leeftijd de Noorse grootmeester te verrassen door hem in 22 zetten te verslaan. Ook toen was Wijk aan Zee het decor.

De 32-jarige Carlsen (32) is achtvoudig winnaar van het toonaangevende Nederlandse toernooi en met een rating van 2859 de nummer 1 van de wereld. De nu 28-jarige Giri is met een rating van 2764 de nummer 7 van de wereld. Hij was er al een paar keer dichtbij, maar wacht nog altijd op zijn eerste eindzege in Wijk aan Zee.

De Noor, die ook regerend wereldkampioen is, koos met zwart voor een opening die heel lang geleden in een groot toernooi tot succes leidde, maar met het verschil dat hij toen met de witte stukken speelde. De gok pakte verkeerd uit en Giri nam met wit al vrij snel het initiatief in de partij. De Nederlandse grootmeester wist Carlsen vervolgens onder druk te houden met uitgekiend aanvalsspel.

Toen Carlsen inzag dat zijn tweede nederlaag tegen Giri na 12 jaar onontkoombaar was, schudde hij zijn tegenstander de hand. De twee bleven nog lang aan het bord zitten om over de partij na te praten.

Giri won in de tweede ronde ook al van de 16-jarige Dommaraju Gukesh uit India. Met remises in de eerste ronde tegen de Amerikaan Fabiano Caruana en in de derde ronde tegen de Iraniër Parham Maghsoodloo is hij op 4 punten gekomen.

Jorden van Foreest, de tweede Nederlander in de elitegroep van veertien schakers, speelde zijn derde remise. De winnaar van Wijk aan Zee in 2021 deelde het punt met Gukesh.