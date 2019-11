João Félix wint Golden Boy Award, De Ligt vijfde

João Félix Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Atlético Madrid-aanvaller João Félix (20) is de winnaar van de Golden Boy Award van 2019. De Portugees volgt Matthijs de Ligt op, die de prijs in 2018 in ontvangst mocht nemen. De Oranje-international is nu vijfde geworden in de verkiezing.