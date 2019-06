Nadal eenvoudig langs Nishikori

De titelverdediger gunde de vermoeide Japanner Kei Nishikori maar vijf games. Het werd 6-1, 6-1, 6-3 voor de elfvoudig kampioen.

Nishikori, die met een ingetapete rechterarm begon, moest een dag voor het treffen met Nadal nog diep gaan. De nummer zeven van de wereld moest het restant - uiteindelijk waren het twee sets - afwerken van het duel met Benoit Paire.

Twee keer won Nishikori van Nadal, maar nog nooit op gravel. De laatste ontmoeting, vorig jaar op het graveltoernooi van Monte Carlo, werd ook al eenvoudig gewonnen door de Spanjaard.

In de halve eindstrijd treft de Spaanse gravelkoning Roger Federer, die in vier sets te sterk was voor zijn Zwitserse landgenoot Stan Wawrinka: 6-7, 6-4, 6-7, 4-6.