’Max Verstappen heeft bij Red Bull verkeerde coureur naast zich’

Albers stelt in de podcast dat Max Verstappen zich dit seizoen vooral moet richten op een strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton is in zijn Mercedes te snel, maar zijn teamgenoot Valtteri Bottas oogt kwetsbaar. „Daar kan Max mogelijkheden creëren. Ook omdat hij een vechter is.”

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Albers zag Lewis Hamilton ondanks een lekke band in de slotfase zonder problemen winnen. Hij had nooit verwacht dat Mercedes ten opzichte van vorig seizoen nog zo zou kunnen verbeteren. En dat terwijl de Red Bull-bolide soms juist minder snel lijkt dan vorig jaar. In de kwalificatie kan Verstappen soms niet tippen aan zijn tijd van vorig jaar. Albers denkt dat het probleem in de auto zit. „Want een motor wordt niet slechter.”

Albers vraagt zich daarom hardop af of Red Bull intern niet moet schuiven. „Het is balen dat Mercedes zo oppermachtig is. Maar waar is Adrian Newey, de designer van Red Bull? Misschien heeft hij zijn beste tijd gehad?”

Max Verstappen en Alexander Albon tijdens een persconferentie. Ⓒ REUTERS

Albers ergerde zich bovendien aan de tijdstraf van vijf seconden voor Verstappens teamgenoot Alexander Albon, die moest boeten na een duel met Kevin Magnussen. „We moeten weer terug naar het ouderwetse racen en ophouden met al die regels. Er wordt te vaak gestraft, maar laten we eerlijk zijn, die coureurs hebben een jaarsalaris van 5 tot 30 miljoen euro. Als we zo met veiligheid bezig gaan zijn, kunnen ze net zo goed een normaal salaris gaan verdienen.”

Over Albon gesproken, als het aan Albers ligt ruimt de Britse Thai het veld. „Red Bull heeft nu maar één coureur die goed is.” Verstappen dus. En dat terwijl de Nederlander juist gebaat is bij een snelle teamgenoot, stelt Albers. Op die manier kunnen ze samen de auto beter maken, ook qua input. Maar nu noteert Verstappen heel andere waardes dan Albon. „Dat helpt Max ook niet om die laatste tienden erbij te krijgen.”