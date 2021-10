ADO Den Haag actief op zoek naar vuurwerkgooiers

„Tijdens de wedstrijd zijn wij als club onaangenaam verrast door het wangedrag en de incidenten die in en rondom het Cars Jeans-stadion hebben plaatsgevonden”, aldus ADO in een verklaring. „Wij keuren de spreekkoren, het vuurwerk en de ongeregeldheden van een klein deel van de aanwezige personen in ons stadion af en distantiëren ons hiervan.” Met camerabeelden en een systeem voor spraakherkenning hoopt ADO de daders op te sporen. Zij kunnen een stadionverbod tegemoet zien.

Volgens ADO is door interventie van stewards en medewerkers escalatie voorkomen. Na de wedstrijd liep het buiten het stadion alsnog uit de hand, de politie hield vijf mensen aan. „Wij betreuren dat het na de wedstrijd alsnog tot een confrontatie is gekomen en ingrijpen van de politie nodig was. ADO Den Haag wil benadrukken dat het deze zaak zeer serieus neemt en alle tot beschikking staande middelen zal gebruiken om degenen die verantwoordelijk zijn voor dit wangedrag op te sporen en te veroordelen.”

Het vuurwerk werd op het veld gegooid vanaf Midden-Noord, het vak met de fanatieke aanhang ter hoogte van de middenlijn. De fans hielden spandoeken omhoog met teksten als ’KNVB maffia’ en ’ze kunnen onze punten pakken, maar nooit onze trots’. Vanwege de financiële problemen kreeg ADO dit seizoen al 6 punten aftrek van de licentiecommissie. Daar komen op korte termijn nog eens 3 punten aftrek bij