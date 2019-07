Tom Dumoulin Ⓒ BSR Agency

VALKENBURG - Bij de presentatie van de twee ’Nederlandse’ ploegen in de komende Tour de France was de grote afwezige in deze ronde toch de hoofdpersoon van beide meetings. De mogelijke overstap van Tom Dumoulin van Team Sunweb naar Jumbo-Visma was het gespreksonderwerp bij uitstek.