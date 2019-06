Jakobsen: ’Enige scenario hoe ik kon winnen’

„Het was voor mij het enige scenario waarin ik kon winnen, wachten en sprinten.” De 22-jarige wielrenner uit Gelderland won de sprint in Ede met overmacht, voor Moreno Hofland en Bas van der Kooij.

Terugpakken

Jakobsen zag hoe andere ploegen en enkele sterke renners het op zich namen om de koplopers terug te halen. „Je moet een beetje geluk hebben dat het dichtgereden wordt”, zei hij. „Vorig jaar had ik Niki Terpstra erbij. Die deed enorm veel werk en toen kon ik het niet afmaken, dit jaar was ik helemaal alleen. Dat het lukt, is een heerlijk gevoel.”

Bekijk ook: Jakobsen verovert Nederlandse titel op de weg

Helemaal zeker dat de vluchters teruggepakt zouden worden, was Jakobsen niet. Met het ingaan van de laatste ronde van 25 kilometer hadden ze nog een voorsprong van meer dan twee minuten. „Ik kan ook niet gaan meewerken, want dan win ik waarschijnlijk niet. Als het dan wordt dichtgereden, moest ik extreem gefocust zijn, want een NK als dit jaar ga ik niet ieder jaar krijgen.”

Typisch

Het was volgens de kampioen een typisch NK met een kopgroep die veel voorsprong pakte. „Toen ik hier twee weken geleden verkende, wist ik al dat de finishstraat voor mij ideaal was. Waar ik woon, sprint ik altijd de dijk op”, zei Jakobsen, die al twee keer Nederlands kampioen bij de beloften werd en dit jaar voor de tweede keer de Scheldeprijs won. „Je moest hier zeker bij de eerste vijf de laatste bocht ingaan. Dan was het de laatste driehonderd meter vol sprinten.”

Het rood-wit-blauw zal in principe niet te zien zijn in de Tour de France. Jakobsen staat bij zijn ploeg reserve. Hij zal volgens de planning de Ronde van Polen en de Ronde van Spanje rijden.