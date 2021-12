Heerenveen pas diep in tweede helft voorbij Treffers, NEC klopt Cambuur

De Friese ploeg had heel wat te stellen met tweededivisieclub De Treffers uit Groesbeek. De thuisploeg kon pas in de slotfase afstand nemen van de amateurs.

Siem de Jong brak de ban voor sc Heerenveen. De routinier stond als invaller nog geen kwartier in het veld toen hij de score opende. Joey Veerman besliste de wedstrijd in de 88e minuut: 2-0.

NEC klopt Cambuur

NEC heeft ten koste van SC Cambuur de achtste finales bereikt van het KNVB-bekertoernooi. De Nijmeegse club won in Friesland met 2-1.

NEC kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Verdediger Maxim Gullit tikte een inzet van Ole Romeny in eigen doel (0-1). In de 41e minuut verdubbelde Dirk Proper de marge op aangeven van Magnus Mattsson.

Cambuur trachtte na de pauze nog wel terug te komen in de wedstrijd, maar de thuisclub was in aanvallend opzicht tamelijk machteloos. Meer dan een treffer van Sam Hendriks zat er niet in voor de Friese formatie, die niet in de sterkste opstelling speelde.

Blijdschap bij de club uit Nijmegen. Ⓒ Pro Shots

Beide clubs promoveerden vorig seizoen naar de Eredivisie. SC Cambuur staat momenteel op de zevende plaats, NEC is de nummer 12. Eind vorige maand won de Friese ploeg de competitiewedstrijd in Nijmegen met 3-2.

NEC kon een succesje goed gebruiken. De ploeg van trainer Rogier Meijer won eind oktober voor de laatste keer.

DVS'33 naar derde ronde in KNVB-beker

DVS'33 heeft zich als tweede amateurclub geplaatst voor de achtste finales in de KNVB-beker. De derdedivisieclub uit Ermelo won met 2-0 bij Achilles Veen.

Het bekerduel werd halverwege de tweede helft stilgelegd vanwege slecht zicht door mist. Na een langdurig oponthoud kon het duel alsnog worden uitgespeeld.

DVS'33 leidde al met 2-0 toen het duel werd afgebroken. Voor de bezoekers kwamen Nicky van Hilten en Ali Akla tot scoren.

DVS'33 schakelde in de eerste ronde FC Eindhoven met 2-1 uit.

Excelsior Maassluis was afgelopen dinsdag in de tweede ronde met 1-0 te sterk voor FC Emmen.