NEC kegelt Cambuur uit KNVB-beker

NEC kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Verdediger Maxim Gullit tikte een inzet van Ole Romeny in eigen doel (0-1). In de 41e minuut verdubbelde Dirk Proper de marge op aangeven van Magnus Mattsson.

Cambuur trachtte na de pauze nog wel terug te komen in de wedstrijd, maar de thuisclub was in aanvallend opzicht tamelijk machteloos. Meer dan een treffer van Sam Hendriks zat er niet in voor de Friese formatie, die niet in de sterkste opstelling speelde.

Beide clubs promoveerden vorig seizoen naar de Eredivisie. SC Cambuur staat momenteel op de zevende plaats, NEC is de nummer 12. Eind vorige maand won de Friese ploeg de competitiewedstrijd in Nijmegen met 3-2.

NEC kon een succesje goed gebruiken. De ploeg van trainer Rogier Meijer won eind oktober voor de laatste keer.