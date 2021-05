Wereldkampioen Filippo Ganna pakt het roze met weergaloze openingstijdrit

Affini was, net zoals zijn ploeggenoot Tobias Foss (derde), een daverende verrassing door onder andere favoriet Remi Cavagna af te troeven. Lang mocht hij op de hotseat blijven zitten, maar uiteindelijk was Ganna over de 8,6 kilometer bijna tien seconden sneller.

Jos van Emden reed net zoals zijn ploeggenoten een goede tijdrit en werd met een zesde plaats de beste Nederlander. In diezelfde formatie maakte Dylan Groenewegen zijn opwachting voor het eerst sinds zijn schorsing na de crash in de Ronde van Polen. Ook Remco Evenepoel kwam voor het eerst sinds augustus weer in actie. Het Belgische talent werd zevende.

Daarmee was hij van de klassementsrenners de een na beste. Alleen zijn teamgenoot Joao Almeida deed het beter. Veel van de anderen concurrenten deden er een seconde of vijftien tot twintig langer over.