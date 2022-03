Sport Kort: ook trainers Jans en Buijs ziek thuis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Trainers van FC Twente en FC Groningen zitten ziek thuis

15.24 uur: Vlak voor het speelweekeinde in de Eredivisie zitten de trainers Ron Jans (FC Twente) en Danny Buijs (FC Groningen) ziek thuis. Beide clubs rekenen erop dat hun trainers dit weekeinde wel langs de lijn aanwezig zijn. FC Twente neemt het zaterdagavond voor eigen publiek op tegen hekkensluiter PEC Zwolle, FC Groningen speelt zondag in De Galgenwaard tegen FC Utrecht.

Jans ontbrak vrijdag op de training, net als zijn assistent Andries Ulderink. Ivar van Dinteren, de tweede assistent, leidde daarom de training. "Hoogstwaarschijnlijk zijn Andries en Ron er zaterdag tegen Zwolle gewoon weer bij", zei Van Dinteren. FC Twente, de nummer 5 van de ranglijst, mist de geschorste Michal Sadilek. Aanvoerder Wout Brama keerde deze week na lang blessureleed terug op het trainingsveld, maar ontbreekt nog tegen Zwolle.

Buijs ontbrak de afgelopen dagen op de training bij FC Groningen. Zijn assistent Adrie Poldervaart bereidt de ploeg voor op het duel met FC Utrecht.

Atleet Chapple ondanks derde tijd uitgeschakeld op WK indoor

14.31 uur: Atleet Samuel Chapple heeft zich op de WK indoor niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter, hoewel hij in de series de derde tijd liep. Chapple eindigde in zijn heat in 1.48,09 als derde, achter de Amerikaan Isaiah Harris (1.47,00) en Álvaro De Arriba uit Spanje (1.47,97). Omdat alleen de eerste twee van iedere serie doorgaan naar de finale, werd de 23-jarige Nederlander uitgeschakeld.

In de drie andere series waren alle atleten langzamer dan Chapple, maar desondanks zit het toernooi er voor de Nederlands kampioen op de 800 meter al weer op. Chapple had zich vorige maand met een persoonlijk record van 1.46,61 geplaatst voor de WK in Belgrado. Tony van Diepen eindigde in zijn serie als vierde in 1.49,80 en werd ook uitgeschakeld. Op de 3000 meter bleef Tim Verbaandert eveneens steken in de series met 7.56,61.

Op de openingsochtend van de WK indoor gingen alleen Femke Bol en Lieke Klaver door. Zij plaatsten zich respectievelijk als eerste en vijfde voor de halve finales van de 400 meter.

ADO Den Haag - Jong PSV op 19 april uitgespeeld na stroomstoring

13.34 uur: De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen ADO Den Haag en Jong PSV wordt op dinsdag 19 april uitgespeeld. Het duel moest vorige week na 25 minuten bij een 1-0-voorsprong voor Jong PSV worden gestaakt vanwege een stroomstoring in het stadion van ADO. De resterende 75 minuten worden volgende maand uitgespeeld, onder zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden als vorige week.

ADO - Jong PSV begon ruim een uur later dan gepland omdat al voor de aftrap de stroom uitviel. De thuisclub slaagde er in eerste instantie in om de stroomvoorziening te herstellen, maar na 25 minuten ging het licht wederom uit. De wedstrijd werd daarom gestaakt.

Volgens een woordvoerder van ADO Den Haag zijn alle problemen inmiddels verholpen. "We hebben geen indicatie dat dit opnieuw gaat gebeuren." ADO, de nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie, ontvangt vrijdagavond FC Volendam, dat begin deze week de koppositie moest afstaan aan FC Emmen.

De KNVB heeft vanwege het opnieuw inplannen van ADO - Jong PSV de wedstrijd Jong AZ - ADO Den Haag verplaatst van 18 naar 15 april.

Atletes Bol en Klaver overtuigend door op 400 meter bij WK indoor

12.58 uur: Femke Bol heeft zich bij de WK indoor in Belgrado als eerste geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. De 22-jarige Nederlandse zette in de series met 51,48 seconden de beste tijd neer. Ook Lieve Klaver ging zonder problemen door. Zij eindigde als tweede in haar serie in 51,96, waarmee ze zich als vijfde plaatste voor de halve finales van vrijdagavond.

Bol, die vorig jaar op de Spelen van Tokio olympisch brons veroverde op de 400 meter horden, geldt in Belgrado als de favoriete voor goud op de 400 meter. De Amersfoortse zei in de aanloop naar de WK indoor vooral uit te kijken naar een duel met tweevoudig olympische kampioene Shaunae Miller-Uibo. De atlete van de Bahama's zette vrijdag in de series met 51,74 de tweede tijd neer.

Bol voert met 50,30 de wereldranglijst van dit jaar aan op de 400 meter. Miller-Uibo (27) liep dit jaar nog geen indoorwedstrijden. Ze prolongeerde in Tokio haar olympische titel op deze afstand.

Geblesseerde Liverpool-verdediger Alexander-Arnold weken eruit

12.05 uur: Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold is door een hamstringblessure de komende weken uitgeschakeld. De 23-jarige rechtsback mist zondag de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest in de kwartfinales van het toernooi om de FA Cup en moet ook de komende interlandperiode overslaan. Engeland speelt eind deze maand oefenduels met Zwitserland en Ivoorkust.

Of aanvaller Mohamed Salah dit weekend kan meedoen is nog onzeker, zei trainer Jürgen Klopp. „Mo voelde zijn voet weer een beetje na de wedstrijd van woensdag tegen Arsenal, dus we moeten zien wat we daarmee doen.” Salah liep afgelopen weekend een lichte voetblessure op.

Spaanse tennissters met Badosa en Muguruza tegen Oranje

11.48 uur: De Spaanse tennisploeg komt volgende maand op volle sterkte naar Den Bosch voor de ontmoeting met Nederland in het toernooi om de Billie Jean King Cup. Met Paula Badosa en Garbiñe Muguruza behoren twee speelsters uit de mondiale top 10 tot de Spaanse selectie.

Badosa neemt de zevende plaats in, voormalig nummer 1 van de wereld Muguruza staat twee plekken lager op de mondiale ranking. De Spaanse heeft twee grandslamtitels op zak, behaald op Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017). De Spaanse ploeg bestaat verder uit Sara Sorribes Tormo (36e op de wereldranglijst), Nuria Parrizas Diaz (45e) en Rebeka Masarova (134e).

Begin deze week maakte Elise Tamaëla, de nieuwe captain van het Nederlandse team, haar selectie al bekend. Die bestaat uit Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, debutante Arianne Hartono en dubbelspecialiste Demi Schuurs. Alleen Rus behoort in het enkelspel tot de mondiale top 100, zij staat op de 69e plaats. Inzet van het duel op 15 en 16 april op gravel in de Maaspoort in Den Bosch is deelname aan de Billie Jean Cup Finals, eind dit jaar.

Jumbo-Visma met Van Emden en kopman Van Aert in eerste klassieker

11.32 uur: De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma gaat zaterdag met Wout van Aert voor de winst in Milaan-Sanremo. De Belg is de kopman in de voorjaarsklassieker over 293 kilometer. Van Aert krijgt hulp van onder anderen Primoz Roglic en routinier Jos van Emden, de enige renner uit eigen land in de formatie van Jumbo-Visma.

De Sloveense klimmer Roglic is doorgaans de kopman van de Nederlandse formatie in de grote etappekoersen. Zo won hij vorige week Parijs-Nice, met dank ook aan Van Aert die hem onder meer in de slotetappe hielp. Roglic wil zaterdag in de Italiaanse klassieker wat terugdoen voor zijn Belgische teamgenoot, die Milaan-Sanremo in 2020 won. Vorig jaar eindigde Van Aert als derde, achter landgenoot Jasper Stuyven en de Australiër Caleb Ewan.

De rest van de ploeg bestaat uit de Belgen Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck, de Italiaan Edoardo Affini en Christophe Laporte uit Frankrijk.

Sprintster Seedo uitgeschakeld in series 60 meter op WK indoor

11.16 uur: Sprintster N’ketia Seedo is bij de WK indoor in Belgrado blijven steken in de series van de 60 meter. De Nederlands kampioene op het kortste sprintnummer eindigde in haar serie op de vijfde plaats met een tijd van 7,30 seconden. Die tijd bleek net niet snel genoeg om door te gaan naar de halve finales.

De eerste drie uit iedere serie plaatsten zich automatisch, samen met zes vrouwen die daarna de beste tijden klokten (tijdsnelsten). Seedo, die in Belgrado debuteert op een groot internationaal toernooi bij de senioren, bleef daar één honderdste van een seconde van verwijderd. De Deense Ida Karstoft ging met 7,29 wel door. De Amerikaanse Mikiah Brisco was de snelste in de ochtend met 7,03.

Seedo veroverde vorige maand in Apeldoorn haar tweede Nederlandse titel op de 60 meter in 7,25. De limiet voor deelname aan de WK indoor stond op 7,30.

Op de 400 meter bleef Isayah Boers ook steken in de series. Hij eindigde in zijn heat als vierde in 47,07 en kwam daarmee ook niet in de buurt van de tijdsnelsten. De 22-jarige Boers, die een Jamaicaanse moeder heeft, had bij de beste twee moeten zitten om rechtstreeks door te gaan.

Boers had zich met een scherpe tijd van 46,21 geplaatst voor zijn eerste grote toernooi. Liemarvin Bonevacia, de snelste Europeaan van dit jaar op de 400 meter met 45,48, liep een dag voor de WK indoor een hamstringblessure op en moest zich afmelden. Bonevacia haalde vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio de finale van de 400 meter. Hij eindigde daarin als achtste en laatste. Met de estafetteploeg pakte hij zilver op de 4x400 meter.

Aanklager start vooronderzoek naar vuurwerk bij PEC - Feyenoord

10.49 uur: De aanklager betaald voetbal heeft een vooronderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen zondag bij de competitiewedstrijd PEC Zwolle - Feyenoord. Het duel in Zwolle moest een kwartier voor tijd bij een stand van 1-1 tijdelijk worden stilgelegd, omdat toeschouwers bekers bier en vuurwerk op het veld gooiden. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof stuurde de spelers van beide ploegen even naar de kleedkamer.

Het vuurwerk, dat werd gegooid uit een vak met aanhangers van PEC Zwolle, ontplofte vlakbij doelman Ofir Marciano van Feyenoord. De Israëliër liep daardoor een schram op zijn been op. Na een onderbreking van zo’n 10 minuten trok Feyenoord de wedstrijd naar zich toe via een doelpunt van Cyriel Dessers (1-2).

De aanklager heeft op basis van de binnengekomen rapporten besloten een vooronderzoek in te stellen. Uit dat onderzoek komt mogelijk een straf voor PEC Zwolle.

De club uit Overijssel riep de achterban begin deze week op om de ploeg op een positieve manier te ondersteunen. „Het is een kleine groep die het verpest voor een uitverkocht stadion. PEC is het gedrag meer dan zat”, aldus de nummer 18 van de Eredivisie.

Bondscoach Australië mist voorbereiding op WK-kwalificatieduels

10.48 uur: Het voetbalteam van Australië moet bondscoach Graham Arnold missen in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Japan en Saudi-Arabië. De coach testte positief op corona en moet daardoor zeven dagen in isolatie. Zo lonkt opnieuw een belangrijke rol voor de Nederlandse assistent-trainer René Meulensteen, die in januari ook al even de leiding had over de ’Socceroos’.

Ook toen, in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Vietnam, testte Arnold positief. De oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda bleef toen via de digitale weg betrokken bij de ploeg, meldt de Australische voetbalbond. Dat gaat hij nu weer doen.

Australië speelt donderdag tegen Japan, dat tweede staat in de poule, en vijf dagen later tegen koploper Saudi-Arabië. Australië staat nu derde en moet beide wedstrijden winnen om zich direct te plaatsen voor het WK in Qatar. Anders volgt een herkansing in de play-offs.

Meulensteen is sinds 2018 assistent van Arnold bij de nationale ploeg van Australië. De voormalige assistent van Alex Ferguson bij Manchester United was daarvoor zelf hoofdcoach van onder meer Fulham en Maccabi Haifa.

Atleten Rusland en Wit-Rusland ook uitgesloten van Diamond League

10.17 uur: Atleten uit Rusland en Wit-Rusland mogen niet meedoen aan de prestigieuze Diamond League. De organisatoren van de atletiekwedstrijden in de reeks zijn akkoord gegaan met een aanbeveling daarover vanuit het bestuur. Eerder adviseerden de mondiale atletiekbond World Athletics en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) al om sporters uit deze twee landen, die betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne, te weren van internationale evenementen.

Ook dit weekend bij de WK indoor in Belgrado zijn geen Russen en Wit-Russen welkom. Rusland was als land al langer geschorst vanwege een dopingschandaal, maar atleten uit het land mochten nog wel meedoen onder neutrale vlag. Dat mag nu voorlopig ook niet meer.

De Diamond League bestaat dit jaar uit veertien wedstrijden, de eerste op 13 mei in Doha. Bij de dertien reguliere wedstrijden kunnen de atleten steeds op minimaal dertien onderdelen punten scoren. De finale is op 7 en 8 september in de Zwitserse stad Zürich.

Wielrenner Hofstede (Jumbo-Visma) breekt enkel bij rentree

08.57 uur: Lennard Hofstede heeft bij zijn rentree een enkelbreuk opgelopen. De 27-jarige Westlander was donderdag in de GP Denain betrokken bij een valpartij in het peloton. Een woordvoerder van zijn ploeg Jumbo-Visma laat weten dat Hofstede daarbij zijn rechterenkel heeft gebroken.

Hofstede ontbrak afgelopen winter op de trainingskampen van de Nederlandse ploeg in Spanje, omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus. Gezien de besmettingscijfers in die maanden achtte de ploegleiding het niet verantwoord om de renner mee te nemen.

Begin deze maand liet Jumbo-Visma weten dat Hofstede weer gaat koersen. Zijn rentree blijft voorlopig echter beperkt tot één wedstrijd. De komende weken moet Hofstede revalideren.

Curry voorlopig aan de kant, maar hoopt op play-offs

08.04 uur: De Amerikaanse topbasketballer Stephen Curry van Golden State Warriors staat enkele weken aan de kant met een enkelblessure. De drievoudig NBA-kampioen raakte woensdag geblesseerd in het duel met Boston Celtics. De eerste berichten zijn dat Curry geen breuk heeft opgelopen, maar dat de banden in zijn linkerenkel wel zijn verrekt. Volgens ESPN hoopt de 34-jarige Amerikaan op tijd hersteld te zijn voor de play-offs, die half april beginnen.

Curry raakte geblesseerd toen Marcus Smart van de Celtics op zijn enkel viel, in een duel om de bal die op de grond lag. Coach Steve Kerr van Golden State Warriors was woest op Smart, die zich volgens hem schuldig maakte aan gevaarlijk spel. Curry stond wel weer op, maar strompelde met een van pijn vertrokken gezicht van het veld. Hij is dit seizoen met gemiddeld 25,5 punten per wedstrijd de topscorer van de Warriors in de NBA. De ploeg uit San Francisco staat in het westen op de derde plaats met 47 overwinningen tegen 23 nederlagen.

Drukke eerste dag WK indoor, Schilder in finale kogelstoten

08.03 uur: Op de eerste dag van de WK indooratletiek komen acht Nederlandse atleten in actie op de baan van Belgrado. Jessica Schilder maakt kans op een medaille bij het kogelstoten. Ze bracht het Nederlands record dit seizoen op 19,35 meter en staat hoog op de wereldranglijst. De finale is in de avonduren.

N’ketia Seedo komt in de ochtend als eerste in actie. Eerst in de series van de 60 meter en mogelijk daarna in de halve finales en de finale. Voor Femke Bol, Lieke Klaver en Isayah Boers staan de series en halve finales van de 400 meter op het programma. Bol heeft de beste wereldjaartijd op haar naam en geldt als kandidate voor goud.

Liemarvin Bonevacia, met een tijd van 45,48 de snelste Europeaan van dit seizoen, is een dag voor aanvang afgehaakt wegens een hamstringblessure.

Tony van Diepen en Samuel Chapple lopen de series van de 800 meter en kunnen zich plaatsen voor de finale op zaterdag. Tim Verbaandert mag deelnemen aan de 3000 meter.

De vorige WK indoor waren vier jaar geleden in Birmingham. De oogst bestond toen uit drie medailles: twee voor Sifan Hassan (zilver 3000 meter en brons 1500 meter) en een voor Nadine Visser (brons 60 meter horden). Het tweetal is er in Belgrado niet bij. Hassan slaat het indoorseizoen over, Visser scheurde een hamstring bij de NK indoor en moet het toernooi noodgedwongen overslaan.

Amerikaanse basketbalster blijft langer vastzitten in Rusland

07.55 uur: Het voorarrest van de Amerikaanse basketbalinternational Brittney Griner is in Rusland met twee maanden verlengd. Dat schrijft onder meer de BBC op basis van het Russische staatspersbureau TASS. De sportster werd vorige maand aangehouden op een luchthaven in Moskou omdat er hasjolie in haar handbagage zou zijn gevonden.

De 31-jarige speelster van Phoenix Mercury blijft tot zeker halverwege mei in voorarrest en riskeert een gevangenisstraf van maximaal tien jaar als ze in Rusland wordt veroordeeld.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het „doet wat het kan” om Griner te ondersteunen in de gevangenis. Oud-presidentskandidaat Hillary Clinton roept op Twitter op tot haar vrijlating.

Een voormalige functionaris van het Pentagon zei eerder deze maand tegen Yahoo! Sports te vrezen dat Griner door Rusland ingezet zou kunnen worden als gijzelaar.

Griner won afgelopen zomer met het Amerikaanse basketbalteam goud op de Spelen van Tokio. In 2016 had Griner zich met de Verenigde Staten in Rio ook al verzekerd van de olympische titel. Griner speelt sinds 2015, buiten het reguliere basketbalseizoen om, voor een Russische club.