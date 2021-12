Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Coureurs totaal niet blij met de auto’

„Max had zonder die fout zeker op pole gestaan”, besefte Wolff. „We waren duidelijk niet snel genoeg vandaag. Dit is niet wat we hadden verwacht en we zullen het goed moeten analyseren. De coureurs waren totaal niet blij met de auto gedurende de kwalificatie. Maar de race is weer een heel andere game.”

Mercedes ligt onder vuur door een nieuwe sponsordeal met het Ierse bedrijf Kingspan, dat sinds dit weekeinde op de auto staat. Dat bedrijf leverde in het verleden mede de beplating van de Grenfell Tower in Londen. Als gevolg van de brandgevoeligheid daarvan, kwamen er tijdens een vreselijke brand 72 mensen om het leven.

De nieuwe deal met Kingspan heeft Mercedes veel kritiek opgeleverd, onder anderen van de nabestaanden. Het topteam wordt opgeroepen om de banden te doorbreken. Wolff heeft in een brief aangegeven in gesprek te willen gaan met de Grenfell-gemeenschap.