Sunweb-renster zit ’vast’ in Sittard: ’Ik mis mijn vriend en familie’

Leah Kirchman (tweede van rechts) op archiefbeeld Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Ze staat voor een enorm dilemma. Leah Kirchmann, Canadese en coureur van de Team Sunweb-vrouwenformatie. Ze zit door de coronacrisis als het ware ’vast’ in Sittard, waar ze gedurende het wielerseizoen één van de appartementen bewoont van de Duitse ploeg, die in Nederland zijn thuisbasis heeft. ,,Mijn vriend Dan en mijn familie zitten in Canada en ja, natuurlijk mis ik ze.”