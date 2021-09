Kjeld Nuis: ’Met een goede kop kun je veel bereiken’

De kopman van Team Reggeborgh heeft al jarenlang baat bij de mentale sessies. „Het komt erop neer dat je bewust met je gedachten moet leren omgaan”, legt hij uit. „Er zijn flink wat gedachten die je heel erg in de weg kunnen zitten. Je fysieke voorbereiding kan geweldig zijn, maar er kan altijd iets onverwachts gebeuren en dan is het zaak dat je je niet van de wijs laat brengen. Voorheen rommelde ik op dat vlak maar wat aan. Soms ging het goed en soms niet, maar ik had geen idee waar het nou eigenlijk aan lag. De laatste jaren ben ik daar veel bewuster mee bezig. Ik kan mezelf een stuk beter peilen, al heb ik ook nog steeds heel wat te leren.”

De Winterspelen van Pyeongchang (2018) vormden een mooie graadmeter voor Nuis. „Vlak voor het winnen van mijn tweede olympisch goud stond ik in de laatste rit, iets dat ik voorheen altijd mega-spannend vond. Tot overmaat van ramp had ik ook nog een valse start. Maar wat denk je? Daarna reed ik mijn snelste opening ooit. Ik hoop dat die mentale trainingen me ook komend seizoen weer helpen.”

Lees hieronder een interview met Nuis over een loodzware periode in zijn leven: