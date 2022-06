Ook Charles Leclerc niet blij met ingrijpen FIA

De FIA is voornemens om teams na de Grand Prix van Canada bij te veel gestuiter te verplichten de auto te verhogen, om zo de problemen te verhelpen.

Leclerc startte dit seizoen al zes keer vanaf pole position, maar won slechts twee races. De laatste drie races viel hij twee keer uit, terwijl hij tussendoor in Monaco een zeker lijkende zege in rook zag opgaan door een tactische fout. Zijn voorsprong van 46 punten op Verstappen veranderde daardoor als sneeuw voor de zon in een achterstand van 34 punten.

,,Helaas verdien je in de kwalificatie geen punten, maar ik blijf positief. Met onze snelheid zat het de afgelopen races in ieder geval goed. Het is een kwestie van dagen voordat we er weer staan op een zondag, daar ben ik van overtuigd.”