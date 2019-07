Sevilla wil ook Bergwijn wegkapen bij PSV

Sevilla’s technisch directeur Monchi en de nieuwe trainer Julen Lopetegui zijn zeer gecharmeerd van de international van Oranje. PSV weet van de interesse, maar wacht nog op het moment dat Sevilla zich officieel meldt in Eindhoven. Tot dusver ligt er nog geen enkel officieel bod voor Bergwijn. Z’n manager Fulco van Kooperen geeft desgevraagd aan niet te willen reageren.

Bergwijn heeft nog een contract tot medio 2022 in Eindhoven. Verwacht wordt dat een eventueel transferbedrag PSV’s uitgaande recorddeal van Memphis Depay naar Manchester United (34 miljoen) moet overstijgen of benaderen.

Met de teruggekeerde Monchi en de nieuwe trainer Lopetegui, voormalig bondscoach van Spanje en vorig seizoen kortstondig coach van Real Madrid, wil Sevilla komend seizoen Champions League-voetbal afdwingen. De club eindigde afgelopen jaar als zesde in La Liga en is momenteel op trainingskamp in de Verenigde Staten. Deze transferperiode werden al negen (!) spelers aangetrokken voor ongeveer 120 miljoen euro. Bergwijn moet de topaankoop worden. Daar tegenover stonden de verkopen van onder anderen Pablo Sarabia aan Paris Saint-Germain en Quincy Promes aan Ajax.

De Amsterdammers hebben ook interesse in Bergwijn. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou graag een poging doen om de aanvaller binnen te halen, maar het standpunt van de raad van commissarissen van Ajax is dat hij pas mag handelen als David Neres of Hakim Ziyech wordt verkocht. Wellicht verandert die houding nog als een andere club als Sevilla een officieel bod uitbrengt op Bergwijn. Met Neres zit Ajax volgende week om tafel om een bod van een buitenlandse club te bespreken.

Bergwijn zou bij Sevilla de nieuwe linksbuiten moeten worden. Voor de rechterkant werd Lucas Ocampos al voor vijftien miljoen euro weggehaald bij Olympique Marseille. Met De Jong en Munas Dabbur (RB Salzburg) werd de buidel getrokken voor twee centrumspitsen. De verwachting is dat eerste spits Wissam Ben Yedder nog een toptransfer naar Engeland maakt.