AZ-iconen zijn resoluut: ’Seizoen stoppen, want voor wie speel je nog?’

Barry van Galen is klip en klaar. „Ik wilde als voetballer voor volle stadions spelen. En als je kampioen wordt, mag je dat niet eens vieren.” Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Voor de AZ-iconen Barry van Galen, Hugo Hovenkamp en Kees Kist mag het seizoen per direct worden afgeblazen. Dan maar niet strijden om de derde landstitel uit de clubgeschiedenis, ook al is de Alkmaarse club medekoploper met Ajax. „Voetballen? Laten we eerst maar even allemaal gezond worden.”