Ruud van Nistelrooy spreekt Joey Veerman moed in

In de voorselectie was er ook een plekje voor Joey Veerman, maar de Volendammer is niet doorgedrongen tot de definitieve selectie. Het is niet voor het eerst, dat Veerman afvalt na een plekje in de voorselectie. Veerman zat ook in de voorselectie voor het WK, maar doorstond ook toen niet de finale schifting.

Zijn trainer Ruud van Nistelrooy is ervan overtuigd, dat Veerman de potentie heeft om door te dringen tot het Nederlands elftal en dat het een kwestie van tijd is, tot hij een definitieve oproep krijgt. ,,Ik denk dat hij moet doorgaan met waar hij mee bezig is. We weten ook waar zijn kwaliteiten liggen. Aan de bal, in het positiespel, in de passing vooruit en het scorend vermogen. Daarin laat hij zien dat hij goede stappen maakt.”

,,Ik denk dat daar ook nog ontwikkeling in zit bij hem om echt naar het niveau Nederlands elftal te gaan. En natuurlijk moeten pure voetballers het ook laten zien in het verdedigen, duelleren, druk zetten vooruit, het man verdedigen. Daarin zie ik ook een ontwikkeling. Maar dat kan en moet nog verder ontwikkeld worden bij Joey. Als hij die ontwikkeling doorzet en volhoudt dan gaat hij zeker een keertje bij de definitieve selectie komen.”