PSV gaat Ki-Jana Hoever huren van Wolverhampton

Hoever is een 20-jarige centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan, en is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Bij Liverpool bleef zijn inbreng in de hoofdmacht beperkt tot vier duels. Twee zomers geleden werd hij voor bijna 10 miljoen euro overgenomen door Wolverhampton Wanderers, maar voor die club kwam hij afgelopen seizoen slechts mondjesmaat in actie. Met een verhuur aan PSV hoopt Hoever zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Naast Hoever staat ook het Braziliaanse talent Savinho op de nominatie om gehuurd te worden. De aanvaller is door Manchester City overgenomen van Atletico Mineiro, maar wordt eerst elders ondergebracht om te rijpen. Waar Manchester City daarvoor Troyes in Frankrijk op het oog had, heeft Savinho zijn voorkeur voor PSV uitgesproken. Het toptalent is momenteel nog in Brazilië, waar hij met zijn club Atletico Mineiro nog volop in competitie is. Savinho zelf staat echter even aan de kant door een coronabesmetting.