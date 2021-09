Houdini-actie Cristiano Ronaldo voor Portugal op historische avond

De Ieren stonden vlak voor tijd nog voor, maar door doelpunten van Ronaldo in de 89e en 96e minuut werd het 2-1. Met die twee goals is Ronaldo nu interlandtopscorer aller tijden. Hij maakte zijn 109e en 110e goal voor Portugal. Tot woensdag had Ali Daei (uit Iran) het record met 109 goals in handen.

John Egan van Sheffield United had de Ieren vlak voor rust op voorsprong gezet. Na een kwartier had Ronaldo, die na de interlandperiode aansluit bij zijn nieuwe club Manchester United, een penalty gemist. Die fout maakte de aanvoerder van de Portugese ploeg in de slotfase goed.

Portugal kwam door de moeizame zege op 10 punten, Ierland is nog puntloos in groep A.

Frankrijk blijft tegen Bosnië steken op gelijkspel

Frankrijk is in de kwalificatie voor het WK van 2022 thuis niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina. In Straatsburg werd het 1-1.

Edin Dzeko bracht de Bosniërs tien minuten voor rust aan de leiding en kort daarna maakte Antoine Griezmann gelijk. Griezmann keert na de interlands met het Franse elftal terug naar Atlético Madrid, dat hem dit seizoen huurt van FC Barcelona.

Kort na rust moesten de Fransen met tien man verder na een rode kaart voor verdediger Jules Koundé. In ondertal wisten de Fransen puntenverlies niet meer te voorkomen.

Voor de Fransen blijft het gelijkspel zonder grote gevolgen. Ze staan na vier speelronden op 8 punten.