Superknecht Joris Nieuwenhuis krijgt geen genoeg van Tour-debuut

Joris Nieuwenhuis beleeft een wonderlijke tijd in de Tour de France. Ⓒ Getty Images

MÉRIBEL - Er gaat voor hem niets boven de gitaarsolo in de rocksong Yellow Ledbetter van Pearl Jam…, al vindt hij het ook wel héél vet dat hij in zijn eerste Tour de France al getuige is geweest van twee ritzeges, behaald door zijn ploegmaten. Welkom in de avonturenwereld van Joris Nieuwenhuis, die liever zelf ontdekt dan dat hij rondrijdt om ontdekt te worden.