FC Dordrecht - MVV in blessuretijd stilgelegd vanwege racistisch incident

Door onze telesportredactie

Seydine N’Diaye zou racistisch zijn bejegend. Ⓒ ProShots

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Dordrecht en MVV Maastricht is in de blessuretijd stilgelegd vanwege een racistisch incident.