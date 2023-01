Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioen ook nederig: ’Buiten Taylor is ’Mighty Mike’ de beste’ Van Gerwen geeft cursus groots verliezen: ’Smith was fenomenaal’

Michael Smith kan het niet geloven: hij is wereldkampioen. Michael van Gerwen (r) kan alleen maar nederig klappen. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Dat verliezen ook groots kan, bewees Michael van Gerwen na en ook tijdens zijn verloren WK-finale tegen Michael Smith. In de nu al legendarische derde leg van de tweede set gaven beide mannen elkaar een boks nadat Mighty Mike zijn pijl op een 9-darter had gemist, waarna Bully Boy via dubbel 12 vervolgens wél in negen pijlen uit ging. Met een 7-4 zege greep de Engelsman voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel.