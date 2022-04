Tien op een rij voor FC Bayern München

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bayern had aan een punt voldoende om de Bundesliga-titel binnen te halen, en al vlug bleek dat Dortmund weinig aanspraak zou maken op meer dan een puntendeling. Voor er goed en welk een kwartier gespeeld was had Gnabry de thuisploeg namelijk al op 1-0 gezet, en na een dik half uur mocht Lewandowksi na een behoorlijke dekkingsfout bij Die Borussen de score nog voor rust verdubbelen.

Weinig duidde er vervolgens op dat Dortmund de spanning nog terug zou brengen, maar kort na rust kregen de bezoekers direct een strafschop. Can nam plaats achter de bal en wist met het buitenkansje wel raad: 2-1. Het leidde een fase van brutaliteit in bij de bezoekers, waarin Marco Reus nog een behoorlijke kans kreeg.

Al vlot kreeg Bayern echter weer grip op het kampioensduel, waarna zich een wat saaie tweede helft voltrok. Manuel Neuer moest nog een keer in actie komen toen Erling Haaland zich in een flits nog een venijnig schot liet ontglippen, maar een stunt van Dortmund kwam niet meer aan de orde. Veelvraat Bayern maakte enkele minuten voor tijd namelijk aan alle illusies een einde via Jamal Musiala, die uit een rebound de titel definitief over de streep trok.