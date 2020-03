Boze Jan Vertonghen: boetes voor mensen die coronamaatregelen negeren

„Iedereen die zich niet houdt aan de voorzorgsmaatregelen moet een enorme boete krijgen”, twittert Vertonghen. „Dat geld kan dan naar de gezondheidszorg, naar dokters, verpleegsters en mensen met vitale beroepen.”

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is zaterdag gestegen tot 233 nadat in Engeland nog 53 sterfgevallen waren gemeld. Die cijfers kwamen nadat premier Boris Johnson opdracht had gegeven tot sluiting van cafés, pubs, restaurants en sportscholen. Ook moeten de mensen voldoende afstand van elkaar houden.