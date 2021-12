Red Bull-teambaas Christian Horner: ’We willen een gelijk speelveld’

Volgens Red Bull gebruikte Mercedes tijdens de race in Brazilië, en mogelijk ook in Grand Prixs ervoor, een te veel meebuigende achtervleugel. Dat zorgt kort gezegd voor meer snelheid op het rechte stuk.

Tot een officieel protest kwam het niet, maar nadat Red Bull melding maakte bij autosportfederatie FIA over hun vermoedens, werden tijdens het race-weekeinde erna in Doha wel extra tests uitgevoerd op de auto’s.

„We hebben duidelijk aangegeven dat er zaken waren waar we niet blij mee waren”, aldus Horner. „De FIA heeft een gewichtstest uitgevoerd op de achterkant van de auto’s, maar ik denk ook dat onze concurrent de auto dat weekeinde heeft aangepast. Wij willen een gelijk speelveld, hopelijk hebben we dat ook. Dit is een enorm complexe sport. Alles moet goed gecontroleerd worden.”

Met andere woorden; Red Bull denkt dat Mercedes in zowel Qatar als vorige week in Saoedi-Arabië weer met een ’normale’ achtervleugel reed. Ook die races werden overigens gewonnen door Lewis Hamilton, die nu een gelijk aantal punten heeft als Max Verstappen voor aanvang van de laatste wedstrijd.

„Ik denk dat we de auto gedurende het jaar beter zijn leren begrijpen”, reageert Mercedes-teambaas Toto Wolff. „De aerodynamische balans is nu beter en we snappen ook met hoeveel vleugel we moeten rijden. En natuurlijk heeft de nieuwe motor een enorme impact op de prestatie van de auto.”

Horner en Wolff hielden het zoals verwacht netjes tijdens hun gezamenlijke persconferentie, in tegenstelling tot hun ’gevecht’ op de eerdere vrijdag in Doha. Zowel voor als na de sessie schudden de twee kemphanen elkaar de hand.